Kraj jedne velike ere, Jan Veseli je odlučio da završi igračku karijeru!

Iako je iza češkog centra odlična sezona u Barseloni, koja je pokrenula lavinu spekulacija o novim transferima, pa čak i probudila maštu navijača Partizana o njegovom povratku u Beograd, usledio je neočekivan obrt.

Katalonski klub je zvanično potvrdio da nekadašnji šesti pik sa NBA drafta odlazi u košarkašku penziju. Veseli se povlači u 36. godini, nakon četiri sezone provedene u Barseloni i karijere prepune trofeja.

Jan Veseli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaški put započeo je u Češkoj, ali je pravu eksploziju doživeo dolaskom u Partizan 2008. godine. U crno-belom dresu vrlo brzo je postao miljenik navijača i jedan od najdominantnijih igrača Evrope, a posebno se pamti sezona kada je Partizan stigao do fajnal-fora Evrolige.

Njegove brutalne zakucavanja, energija i atraktivna igra otvorili su mu vrata NBA lige, pa ga je Vašington izabrao kao šestog pika na draftu 2011. godine. Tokom epizode u Americi nosio je i dres Denvera, ali je pravi povratak na veliku scenu usledio kada je stigao u Fenerbahče.

U Istanbulu je postao prava legenda Evrolige. Sa Fenerom je osvojio evropsku titulu 2017. godine, dok je dve godine kasnije poneo i priznanje za MVP-ja Evrolige.

Iza sebe ostavlja impresivnu statistiku – više od 400 utakmica u Evroligi, hiljade poena i mesto među najboljima u istoriji takmičenja po indeksu korisnosti, skokovima i ukradenim loptama.