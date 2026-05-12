Slušaj vest

Peti Ekološki turnir u basketu "Ecocourt business 3x3" održaće se u subotu, 16. maja, na terenima Košarkaškog kluba "Crvena zvezda" na Kalemegdanu, u Beogradu, najavili su organizatori.

Cilj turnira, koji se održava pod sloganom "Okupi ekipu - aktiviraj se za okolinu", jeste da zaposleni u društveno odgovornim kompanijama kroz sport i reciklažu promovišu ekološku svest, fizičku aktivnost i timski duh.

Na ranijim na turnirima je učestvovalo više od 60 kompanija, a prikupljeno je i reciklirano više od tri tone ambalažnog otpada.

Ove godine je cilj da se uz pomoć turnira prikupe veće količine reciklažnog otpada i dodatno podstaknu kompanije na aktivno uključivanje u održive prakse i očuvanje životne sredine.

Pored glavnog takmičenja u basketu 3x3 (po FIBA pravilima), dodatne kategorije su: EKO pobednik za kompaniju koja prikupi najviše reciklažnog otpada, MVP titula za najkorisnijeg igrača i takmičenje u šutiranju trojki.

Za decu će tokom turnira biti priređene eko-radionice uz podršku Ekostar Paka.

Novina ovogodišnjeg turnira je saradnja sa inicijativom "Svaka limenka se računa" za adekvatno odlaganja otpada radi reciklaže.

Naredni Ecocourt turnir planiran u Novom Sadu, u sportskoj hali Petrovaradin, 17. oktobra.