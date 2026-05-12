I ne samo da igra, već i dominira!

Legendarni Janis Burusis, bivša evroligaška zvezda, nekadašnji kapiten reprezentacije Grčke i jedan od najboljih centara svoje generacije, sa 42 godine i dalje pruža sjajne partije.

Janis Burusis, slavni grčki košarkaš

Burusis igra za Anagenisi iz svog rodnog grada, Karditsa.

U utakmici Anagenisi – Sila Aidipsu domaći tim je ostvario pobedu rezultatom 88:49, a Burusis je bio apsolutni heroj. Proslavljeni košarkaš je postigao 21 poen uz 15 skokova i četiri asistencije.

Prema navodima, igrao je pod visokom temperaturom od 39 stepeni.

Najluđi momenat utakmice dogodio se pred kraj prvog poluvremena kada je Burusis uz zvuk sirene pogodio trojku sa više od pola terena.

