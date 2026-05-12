Vest o njegovoj smrti potresla je košarkaški svet i stigla u trenutku kada se još uvek oporavljao od teške povrede i problema koje je imao van terena,a koji su obeležili njegovu poslednju sezonu.

Klark je izabran kao 21. pik na NBA draftu 2019. godine i celu profesionalnu karijeru proveo je u Memfisu, gde je brzo postao važan deo rotacije i jedan od najpouzdanijih igrača u reketu. Uz Dža Moranta, važio je za jednog od najkonstantnijih članova ekipe u poslednjim sezonama.

Tokom sezone 2025/26 odigrao je svega dve utakmice. Na startu takmičenja bio je van terena zbog oporavka od povrede kolena, a zatim ga je u decembru dodatno udaljila povreda lista, nakon čega se više nije vraćao na parket do kraja sezone.

U aprilu 2026. godine Klark je uhapšen u okrugu Kros u Arkanzasu i optužen za više prekršaja, uključujući posedovanje kontrolisanih supstanci i saobraćajne prekršaje. Dan kasnije pušten je uz kauciju.

Pre dolaska u NBA, kanadski košarkaš je nastupao na koledžima Gonzaga Bulldogs i San Jose State, gde je započeo svoj put ka profesionalnoj karijeri.

