"Zahvalan sam na prilici da nastavim da vodim ovaj tim. Ova organizacija mi mnogo znači poslednjih 12 godina, od vlasnika, preko igrača i stručnog štaba, do navijača. Neverovatna je privilegija biti deo nečeg ovako posebnog. Radujem se nastavku borbe sa ovom grupom", rekao je Ker.

Golden Stejt ove sezone nije uspeo da se plasira u plej-of drugi put u poslednje tri godine. Voriorsi su završili kao deseti na tabeli Zapadne konferencije, a potom su eliminisani od Finiksa u plej-inu tprošlog meseca.

Tokom Kerovih 12 godina na klupi, Golden Stejt je osam puta igrao plej-of, osvojio četiri NBA titule i šest puta nastupio u finalu lige, uključujući pet uzastopnih finala od 2015. do 2019. godine.

Trener Voriorsa proglašen je za najboljeg trenera NBA lige u sezoni 2015/16, a u karijeri ima skor od 604 pobede i 353 poraza u regularnom delu, uz učinak 104/48 u plej-ofu. Poslednju titulu sa Golden Stejtom osvojio je 2022. godine.

Generalni menadžer kluba Majk Danlivi rekao je da je organizacija presrećna zbog nastavka saradnje sa Kerom.

"Njegov uticaj na franšizu je ogroman, mnogo veći od samih titula i uspeha na terenu. Karakter i liderstvo koje pokazuje svakog dana predstavljaju ono čemu želimo da težimo i sada i u budućnosti", naveo je Danlivi.

Voriorsi su sezonu završili sa skorom 37/45, uz brojne probleme sa povredama. Džimi Batler je u januaru završio sezonu zbog povrede kolena, dok je Stefen Kari propustio 27 utakmica zbog problema sa desnim kolenom. Van terena je bio i Mozes Mudi, koji je u martu operisao levo koleno.

