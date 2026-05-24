Međutim, život Janisa Adetokumba nije ni izbliza ličio na bajku. Pre punih arena, miliona i trofeja, Janis je sa porodicom jedva preživljavao u Atini.

Njegovi roditelji, Čarls i Veronika, preseili su se u Grčku iz Nigerije 1991. godine, u nadi za boljim životom. Janis je rođen u Grčkoj kao sin nigerijskih emigranata, a detinjstvo je proveo u teškom siromaštvu. Njegovi roditelji radili su sve što su mogli kako bi porodica opstala, dok su Janis i njegova braća često pomagali prodajući satove, naočare i sitnice po ulicama grada.

"Obično smo prodavali čaše, ručne satove. Kasnije sam obično prodavao CD-ove, DVD-ijeve".

U brojnim intervjuima pričao je da je bilo dana kada nisu imali dovoljno hrane, ali i da su sva braća delila jedan par patika kako bi mogli da treniraju.

"Znate, bilo je teško. Nismo imali dovoljno novca. Ali smo bili srećni. Nije nam to kvarilo sreću. Tih dana kada je bilo teško, svi smo živeli u istoj sobi. Jednoj sobi. Ali bilo je zabavno. Smejali smo se. To su bila jako teška vremena"

Posebno emotivna priča vezana je za njegov prvi veliki NBA ugovor. Kada je dobio novac, Janis je gotovo ceo iznos odmah poslao porodici u Grčku, toliko da mu je ostalo premalo za taksi do hale, pa je navodno pokušao da stopira kako bi stigao na utakmicu.

Njegov uspon deluje filmski.

Od momka koji je odrastao bez sigurnog državljanstva i osnovnih uslova za život, postao je NBA MVP, šampion sa Milvokijem i jedan od najvoljenijih sportista današnjice.

Ipak, uprkos ogromnoj slavi, Janis je ostao poznat po skromnosti i vezanosti za porodicu. Često ističe da nikada ne želi da zaboravi odakle je krenuo.

"Sve što radim, radim za svoju porodicu", rekao je jednom prilikom Adetokumbo.

U vremenu kada sport često donosi luksuz, skandale i bahatost, priča Janisa Adetokumba ostaje jedan od najjačih dokaza da se iz najtežih životnih okolnosti može stići do samog vrha sveta.