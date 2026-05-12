Kadetkinje Crvene zvezde osvojile su naslov šampionki Srbije, pošto su u finalu završnog turnira Triglav ženske kadetske lige Srbije u novobeogradskoj dvorani „Hala sportova Ranko Žeravica“, u sjajnoj košarkaškoj atmosferi, posle velikog preokreta u drugom poluvremenu, pobedile Novosadsku ŽKA.

Sjajno su Novosađanske otvorile utakmicu, posle četiri minuta povele 14:2, onda i 18:4. Tražila je Zvezda svoju igru, nije išlo, sve su promašivale, a potpuna neefikasnost donela je velikih 22:6 za ŽKA na kraju prve deonice.

Popravile su crveno-bele donekle igru u drugoj četvrtini, smanjile u 14. minutu na 14:26. Ekipa ŽKA je potpuno stala, domaće su prišle na 18:26, a na veliki odmor Novosađanke su otišle sa samo „plus 5“ (33:28) posle trojke Šešum uz zvuk sirene.

Pojačala je Zvezda ritam u uvodnim minutima trećeg perioda, serijom 7:0 prvi put povela na meču – 35:33. Sada je ŽKA konstantno grešila, nije imala odgovor i bila bez koša čitavih pet minuta do poena Bjelobrk za 35:35. Igralo se u nastavku u egalu, da bi crveno-bele u finišu treće četvrtine podigle na značajnih 50:40.

Jurila je ŽKA minus, pokušavale su nosioci igre ove ekipe Jovanov i Maksimović, ali ništa im nije polazilo za rukom. Proradile su posle dva minuta i napravile seriju 8:0 za 44:50 i opet je sve bilo otvoreno. Uzvratila je Šešum trojkom, pa Popović dvojkom (55:48), ali je na drugoj strani Maksimović bila nezadrživa. Dobro je Zvezda rešila dva napada i povisila na 59:51, ali se ŽKA nije predavala. Pogodila je odlična Tanović jedno slobodno bacanje, na drugoj strani Maksimović oba, pa je Zvezda tri i po minuta pre kraja imala 60:55. Pogodila je „2+1“ Jovanov (58:60), usledili su promašaji na obe strane, da bi Jovanov ubacila dva penala za 60:61 na 1:49 pre kraja. Pogrešile su crveno-bele, pa ŽKA, ponovo Zvezda, a sjajna Jovanov donela Novosađankama vođstvo 56 sekundi pre sirene – 62:61. Pogodila je Tanović trojku (64:62), pokušala na isti način Jovanov i promašila, pa i Maksimović, a crveno-bele su faulirane na 23 sekunde pre kraja. Pogodila je oba Zlatić za 66:62, probala Jovanov opet za tri, ali nije uspela i počelo je veliko slavlje kadetkinja Zvezde.

U ekipi Zvezde najefikasnije su bile Tanović sa 21 i Popović sa 12, dok su Šešum i Zlatić postigle po 10 poena, a kod Novosađanki Jovanov sa 22 (7 sk, 4 as) i Maksimović sa 20 poena (10 sk).

Megi treće mesto

U meču za treće mesto, Mega Super je pobedila Slogu – 71:65 (17:17, 15:9, 26:26, 13:13). Najefikasnije u pobedničkom timu bile su Petrović sa 25 (14 sk) i Stojić sa 16 poena, a kod Sloge Jeverica sa 22 (5 as) i Todorović sa 21 poenom.

DODELA NAGRADA

# KSS je organizatoru turnira KK Crvena zvezda dodelio plaketu za sjajnu organizaciju finalnog turnira, koju je direktor sektora za takmičenja KSS Milan Tasić dodelio sekretaru kluba Aleksi Simiću.

# Milan Tasić je uručio delegatu i sudinama finala plakete.

# Fer-plej ekipa Triglav ženske kadetske lige Srbije za sezonu 2025/26 je Plej of iz Užica. Ispred kluba, plaketu je primila Mirjana Rosić, a uručio je Milan Tasić.

# Fer-plej igrač Triglav ženske kadetske lige Srbije po izboru trenera je Tea Jovčić iz ekipe Jastrebac, kojoj je Milan Kostić uručio priznanje.

# Najbolji strelac ligaškog dela takmičenja je Sara Tanović iz Crvene zvezde, koja je tokom lige ukupno postigla 454 poena. Pehar i prigodan poklon uručio je trener U16 ženske reprezentacije Srbije Dragan Vuković.

# MVP igračica ligaškog dela Triglav ženske kadetske lige Srbije je Nađa Maksimović iz Novosadske ŽKA sa 594 indeksnih poena, a pehar i prigodan poklon uručio je Dragan Vuković.

# U najbolju petorku ligaškog dela takmičenja po glasovima trenera izabrane su Milica Mazić (Vojvodina 021), Nađa Maksimović (Novosadska ŽKA), Nevena Petrović (Mega Super), Sara Tanović (Crvena zvezda) i Maša Vujić (Duga). Pehare i prigodne poklone uručio je Dragan Vuković.

# Najbolji strelac finalnog turnira je Nevena Petrović iz Mege sa ukupno 68 poena, prosečno 22.7. Pehar i prigodan poklon KSS uručila joj je trener U18 ženske reprezentacije Miljana Bojović.

# MVP igračica finalnog turnira je Sara Tanović iz Crvene zvezde sa ukupnim indeksom korisnosti 66, prosečno 22 po meču. Pehar i prigodan pokolon dodelila je Miljana Bojović.

# Četvrto mesto pripalo je ekipi Sloge iz Požege, a pehar je uručio Milan Tasić.

# Bronzane medalje ekipi Mege Super uručili su Miljana Bojović i Milan Tasić, a pehar za treće mesto potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić.

# Srebrne medalje ekipi Novosadska ŽKA uručili su Filip Sunturlić i Dragan Vuković, a pehar za drugo mesto direktorka marketinga kompanije Triglav osiguranje Jelena Riboškić.

# Zlatne medalje ekipi Crvene zvezde dodelili su Filip Sunturlić i Jelena Riboškić.

# Šampionski pehar kadetkinjama Crvene zvezde uručio je potpredsednik KSS za finansije i marketing Filip Sunturlić.