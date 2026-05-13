Košarkaški svet potresla je vest da je Džejson Kolins preminuo u 47. godini posle teške borbe sa opakom bolešću, a nakon njegove smrti ponovo je u fokus dospela jedna od najšokantnijih priča iz privatnog života bivšeg NBA centra.

Džejson Kolins, koji je 2013. godine posta prvi aktivni igrač u jednoj od četiri najveće američke sportske lige koji je javno priznao da je homoseksualac, navodno je šokirao i svoju tadašnju verenicu kada je odlučio da otvoreno govori o svom životu.

Bivši NBA košarkaš - Džejson Kolins

Kolins je godinama bio u vezi sa Kerolin Mups, nekadašnjom reprezentativkom SAD u odbojci, a par je dugo važio za jedan od najskladnijih sportskih parova u Americi. Njihova romansa trajala je gotovo osam godina, a bili su čak i vereni.

Međutim, pravi šok usledio je kada je Kolins u velikom intervjuu za ESPN i eseju za "Sports Illustrated" javno priznao da je gej.

Američki mediji tada su tvrdili da je Kerolin za njegovu odluku i istinu o seksualnosti saznala praktično u isto vreme kada i ostatak sveta, što je izazvalo ogromnu buru u javnosti.

Kolins je tada postao simbol hrabrosti i čovek koji je promenio istoriju sporta, ali je njegova privatna priča otvorila brojna pitanja o pritisku, skrivanju identiteta i životu profesionalnih sportista pod ogromnim reflektorima.

U intervjuima nakon toga priznao je koliko mu je bilo teško da godinama krije istinu i vodi dvostruki život iz straha od reakcije javnosti, saigrača i čitave NBA scene.

Iako je njegova odluka promenila sport zauvek i otvorila vrata mnogim drugim sportistima da javno govore o sebi, priča o verenici koja je istinu saznala tek kada i ceo svet ostala je jedna od najšokantnijih epizoda u istoriji američkog sporta.