Slušaj vest

Košarkaši San Antonija pobedili su prošle noći na svom terenu Minesotu sa 126:97 i tako poveli sa 3:2 u polufinalnoj seriji plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Najzaslužniji za trijumf San Antonija bio je Viktor Vembanjama koji je meč završio sa 27 poena, 17 skokova, pet asistencija i tri blokade.

1/4 Vidi galeriju Peta utakmica polufinalne serije Zapada, Viktor Vembanjama. Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Vembanjamu su najbolje pratili Keldon Džonson sa 21, Dieron Foks sa 18 i Stefon Kasl sa 17 postignutih poena.

Entoni Edvards, koji je bio ograničen za samo osam poena u prvom poluvremenu, završio je utakmicu sa 20 poena za Minesotu. Džulijus Rendl i Džejden Mekdenijels su dodali po 17 poena.

San Antonio je vodio i sa 18 poena razlike u prvom poluvremenu, ali je Minesota treću četvrtinu otvorila serijom 14:2 i izjednačila na 61:61. Ipak, domaći tim je do kraja treće deonice ponovo otišao na plus 18 (91:73) i u poslednjem kvartalu nije dozvolio Minesoti da se vrati u igru.

San Antonio sada jedna utakmica deli od finala Zapadne konferencije gde je već Oklahoma, koja je sa 4:0 eliminisala Los Anđeles lejkerse.

Šesta utakmica igra se u noći između petka i subote u Mineapolisu.