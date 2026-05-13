Košarkaški klub Filadelfija smenio je predsednika košarkaških operacija Derela Morija i odlučio da zadrži Nika Nursa kao svog trenera nakon što je tim eliminisan u polufinalu Istočne konferencije NBA lige.

Njujork Niksi su lako izbacili Sikserse pobedivši sa 4:0, čime je okončana Morijeva šesta sezona na čelu tima, a organizacija je brzo odlučila da je vreme da neko drugi vodi odeljenje za košarkaške operacije.

Drugi meč polufinalne serije Istočne konferencije, Njujork - Filadelfija

"Imam ogromno poštovanje prema Moriju lično i profesionalno i zahvalan sam u na doprinosu tokom poslednjih šest sezona. Nakon razgovora sa Derelom, zaključili smo da je vreme za novi početak", rekao je vlasnik tima Džoš Haris.

Siksersi su predvođeni Morijem imali skor 270/212 u regularnom delu sezone, ali samo 28/26 u plej-ofu, ne uspevši da prođu dalje od druge runde. Bivši generalni menadžer Golden stejta Bob Majers vodiće potragu za Morijevim naslednikom i nadgledaće odeljenje u međuvremenu.

S druge strane, Nurs ima skor od 116/130 u poslednje tri sezone. Dva puta je vodio Sikserse do plej-ofa, uključujući i ovu sezonu kada je Filadelfija prvi put prevazišla zaostatak od 3:1 i pobedila Seltikse u prvom kolu, pre nego što je poražena od Niksa.

Haris se obratio i navijačima, rekavši da je njihovo razočarenje rezultatima razumljivo.

"Nismo ispunili sopstvena očekivanja onako kako ovaj grad zaslužuje", rekao je Haris i dodao da veruje da će Bob Majers povesti tim napred.

Beta

