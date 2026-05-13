Nikola Kalinić žestoko je reagovao na terenu i pesnicama je nasrnuo na Mateja Čibeja iz redova Zlatibora, te je zbog toga suspendovan na dve utakmice.

Zvezda je stala na Kalinićevu stranu, diglo se puno prašine, a sada se, po prvi put, o svemu oglasio i Nikola Kalinić, koji je za Meridian Sport otkrio da se kaje, ali da ga je Čibej navodno provocirao, te da je zbog toga reagovao burno.

1/6 Vidi galeriju Zlatibor - Crvena zvezda tuča Foto: Printscreen / Arena sport

- To je zatvorena priča i ne bih da joj ponovo pridajem značaj. Desilo se šta se desilo. Naravno da se kajem zbog svoje reakcije, da nije trebalo tako žustro da reagujem, ali opet, sa druge strane, kad me neko napadne, provocira i udari prvi, uvek ću reagovati. Tako gledam na život. Ako sudije i organizatori utakmice nisu mogli da me zaštite, ovo je bio moj način. Pogrešan, slažem se, ali desio se u trenutku i tako je kako je - rekao je Kalinić.

Zatim se osvrnuo na igru Crvene zvezde protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.

- Očigledno je da smo igrali dobro do određenog momenta, imali smo čak i preko 20 poena razlike, ali onda nismo kvalitetno odreagovali na njihov pritisak i povećanu agresivnost. Imamo treću utakmicu u Beogradu i nadamo se da ćemo odgovoriti kako treba i proći u polufinale - rekao je on, pa dodao:

- Generalno igramo dobro na mahove, a protiv Cedevita Olimpije nismo odreagovali na kriterijum koji je postavljen. Očigledno je da su nas ubili defanzivni skokovi, pošto su nam napravili velike probleme u tom segmentu igre i tako dolazili do poena iz druge šanse. O tome moramo da mislimo i da to što pre popravimo. Nadam se boljoj igri u narednom periodu. Natempirali smo se dobro, kvalitetno trenirali u poslednjem periodu, a šta će biti, saznaćemo vrlo brzo.

Kurir Sport / Meridian sport

