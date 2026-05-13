Odlazak Željka Obradovića iz Partizana ostaje jedan od najzvučnijih potresa u istoriji evropske košarke. Scena sa aerodroma, gde su navijači uzaludno pokušavali da ubede najtrofejnijeg trenera Evrope da ostane, najbolje oslikava težinu te odluke. Uz Žoca su, do samog kraja, ostali njegovi najodaniji saradnici, a među njima i Đozep Marija Iskijerdo.

Španski stručnjak, koji je uz Vladu Androića činio okosnicu stručnog štaba od onog euforičnog leta 2021. godine, napustio je Beograd u trenutku kada je postalo jasno da projekat ne ide željenim pravcem. Iskijerdo, koji za Obradovića kaže da mu je pre svega prijatelj, ne krije da bi ponovo voleo da sarađuje sa legendarnim trenerom na nekom novom zadatku.

“Voleo bih! Nadam se. U kontaktu smo. Rekao mi je da će doneti odluku posle Fajnal fora Evrolige. Čekam na njega i njegovu odluku - rekao je Španac za Mozzart sport i potom dodao:

“Najbitnije je, pre svega, da vidimo da li Željko želi da radi; ako ne želi, ja svakako moram da radim. Da li će to biti kao glavni trener… Ipak, najviše bih voleo da budem sa Željkom. Da budem uz njega kada bude osvojio 10. titulu. Imao sam neke ponude već ove sezone da samostalno radim, ali sam hteo da budem uz porodicu. Imao sam i problema sa laktom. Morao sam na operaciju. Želeo sam da se posvetim sebi. Odbio sam sve ponude”.

Iskijerdo je potvrdio da su se čuli pre svega nekoliko dana, a uz sumiranje zajedničkih trenutaka, poručio je da bi bez oklevanja ponovo sarađovao sa Obradovićem.

“O mnogo čemu. O privatnom životu, o plej-of seriji Panatinaikosa i Valensije”.

Analizirao je svoj boravak u crno-belom taboru i osvrnuo se na godine provedene u Partizanu.

“Obožavam Partizan. Specijalan klub. Nisam mogao ni da zamislim koliko veliki klub je Partizan. Sjajno sam se osećao u Beogradu. Nezaboravno iskustvo. Imao sam lep život i zaista sam uživao. Ne mogu da se požalim”.

Priznao je da ga je Željkov odlazak potpuno zatekao i da takav scenario nije mogao ni da nasluti.

“Ne. Nisam očekivao. Niko to nije mogao da očekuje… Ko je mogao da zamisli da će Željko Obradović, legenda Partizana, završiti na taj način. Ipak, nije samo košarka, nekada je život takav. Šta drugo da kažem”.

To ga je duboko pogodilo i ostavilo veoma tužnim.

“Tužno! Zaista tužan. Nisam bio ljut, već zaista tužan. Pitao sam se… Kako… Kako je moglo da se desi da Željko ovako završi u Partizanu. Ajde neki drugi klub, ali ne u Partizanu! Ne ovako. Opet, ponavljam… Život je prosto nekada takav”.

Iskijerdo je objasnio koji su ključni razlozi doveli do toga da Željko definitivno prelomi i ode iz kluba.

“Ključno je da igrači nisu slušali i nisu ga pratili. On je to objasnio. Igrači ga nisu slušali i on se osetio odgovornim zbog toga. On kao glavni trener i sportski direktor su dovodili igrače, mi treneri, on je osetio odgovornost zbog toga i odlučio je da ode”.

Da li je do razlaza došlo zbog problema sa Džabarijem Parkerom?

“Ja sam Hoze Marija i ovo je moje lično mišljenje. Ne znam kako drugi razmišljaju. Džabari nije loš lik kao što mnogi pričaju. Ni blizu. Možda malo čudan, ali nije loš. Na pripreme je došao sa osam kila viška. Nismo imali najbolje pripreme. Više od nedelju dana smo proveli u Australiji, što je bio odličan biznis potez, ali nismo najbolje izgledali na sportskom planu. Pored toga nismo imali centra, Džabari je tu pomogao. Ipak, ako me pitate da li je Džabari bio najveći problem? Nije.”

Izgleda da je i Šejk Milton imao poteškoća sa prilagođavanjem na evropski stil igre.

“Nije uspeo da pronađe ritam. Učio je stil košarke, učio je nova pravila. Kada god bi uhvatio ritam, povredio bi se. Najveći problem su bile povrede. Šejk se povredio u isto vreme kada i Karlik Džons i to nas je mnogo koštalo”.

Iskijerdo je govorio i o tome da li bi povukao drugačije poteze, odnosno koje bi odluke promenio da može da vrati vreme unazad.

“Verovatno da neki igrači ne ostanu u ekipi. To je moje mišljenje”.

Ipak, ne želi da imenuje te igrače.

“Ne. Nema potrebe. Nisam više trener Partizana”.

Sve ukazuje na to da je situacija kulminirala upravo na gostovanju protiv Asvela, kada je postalo jasno da je povratka nema.

“Prvi put u karijeri sam osetio da neki igrači ne žele da trener bude tu. Da Željko Obradović ne bude tu. Neki od njih ni ne znaju ko je zapravo on. Sa Željkom morate da radite, da budete profesionalac i date 120 odsto svojih mogućnosti. Način na koji smo počeli tu utakmicu… Rezultat je bio 16:2. Osetio sam da nešto nije kako treba.”

Španski stručnjak je opisao trenutak kada je Željko, nakon poraza od Panatinaikosa u Atini, saopštio svojim saradnicima da definitivno napušta Partizan.

“Došao je u svlačionicu i rekao nam je da oseća da ga igrači ne prate i da je vreme da idemo kući. Čak i mesec dana pre te utakmice je saopštio da ako se nešto ne promeni da će otići. Tada sam mu rekao: ’Željko, ne možeš ti da ideš. Hajde da sklonimo trojicu ili četvoricu igrača’, ali on nije hteo da Partizan troši dodatan novac zbog njega i to je bilo to”.