Američki košarkaš Džon Holand tokom svog boravka u KK Crvena zvezda ostao je upamćen kao jedan od najneobičnijih likova koji su igrali u klubu sa Malog Kalemegdana – ne samo zbog energije na terenu, već i zbog potpuno nesvakidašnjih navika koje je imao van parketa.

O njegovim neobičnim "ritualima" i specifičnom ponašanju, anegdotu je podelio bivši košarkaš i tada član stručnog štaba crveno-belih Marko Simonović, koji je u razgovoru za "Sportkast" opisao situacije koje su, kako kaže, ostavljale sve u čudu.

"On je blesav skroz, isto u nekom svom svetu, ali sjajan tip… došao u svlačionicu, kao 'neka loša energija', sutradan dolazi sa nekim bakljama, nešto, nemam pojma, kadi tamo onu svlačionicu. Rekoh: 'šta radiš ludaku, pogušićeš nas sve', on kao 'ne, ne, ovo je dobro za energiju'", ispričao je Simonović, dodajući da se Holand na takvim stvarima nije zaustavljao.

Prema njegovim rečima, američki košarkaš je bio ekstremno harizmatičan, ali i potpuno svoj, do mere koja je često prelazila granice uobičajenog ponašanja u profesionalnom sportu.

"Ma blesav skroz, ali strašan tip, harizmatičan ekstremno, nije se štedeo, baš je davao 200 odsto svega toga", dodao je on.

Međutim, priča se nije završila u svlačionici. Holand je tokom boravka u Beogradu imao i specifičan zahtev za stan – tražio je smeštaj sa velikom terasom, što je klub i obezbedio, ali ono što je usledilo niko nije očekivao.

"Tražio je stan sa velikom terasom i naravno dobio je. U jednom trenutku ova devojka iz kluba kaže: 'On raširio šator, neke biljke tamo… ali ne ove na koje svi misle, nego normalne biljke. Ovaj spava tamo na terasi'", prepričao je Simonović uz nevericu.

Iako su ovakve situacije često zbunjivale ljude u klubu, Holand je u dresu Crvene zvezde ostao upamćen i po sportskim uspesima – u sezoni 2022/23 osvojio je šampionat i Kup Srbije.