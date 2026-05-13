Slušaj vest

Kao grom iz vedra neba u utorak je odjeknula vest da je Jan Veseli odlučio da stavi tačku na svoju bogatu košarkašku karijeru, a emotivne reakcije stižu sa svih strana.

1/7 Vidi galeriju Jan Veseli Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Profimedia, Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poruke zahvalnosti navijača Partizana, Fenerbahčea, Barselone - klubova u kojima je češki gorostas ostavio dubok trag, preplavile su društvene mreže, a oglasile su se i brojne kolege češkog košarkaša.

Marko Gudurić, koji je sa Janom delio svlačionicu u Fenerbahčeu, uputio je dirljivu poruku svom bivšem saigraču.

"Brate moj, čestitke na neverovatnoj, legendarnoj karijeri! Ne bih previše o tome, jer verujem da već svi dobro znaju ko si i šta si napravio na košarkaškom terenu", poručio je Gudurić na početku emotivne poruke.

Posebno je istakao koliko mu je Veseli značio van parketa, ali i kao mentor i prijatelj.

"Osećam potrebu da ti kažem jedno veliko hvala za sve što ste ti i tvoja porodica učinili za mene i moju. Od našeg prvog dana u Istanbulu 2017. primili ste nas kao svoje najbliže i čak mi dozvolili da budem vaš cimer. Hvala za svaki trening i što si bio najbolji primer profesionalca, svaki savet, svaku čašu vina, svaku kaficu i kiselu. Postao sam bolji igrač i bolji čovek uz tebe!"

U završnici poruke Gudurić se našalio na račun penzionerskih dana svog bivšeg saigrača, što je dodatno raznežilo navijače.

"Uživaj u penziji, čiča! Sledeća tura je na tebe i čekamo tu žurku… PS: sada ćeš imati vremena da učimo tu ćirilicu", napisao je kroz osmeh.

Odlazak Veselog označava kraj jedne ere – igrača koji je ostavio dubok trag u evropskoj košarci, posebno u KK Partizan, gde je postao jedan od omiljenih stranaca u istoriji kluba, ali i u Fenerbahčeu i Barseloni.