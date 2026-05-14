U borbi za starateljstvo nad ćerkama, NBA superstar Luka Dončić i njegova bivša verenica Anamarija Goltes angažovali su tešku pravnu artiljeriju.

Još od ranije je poznatoda će Dončića u ovom postupku zastupati čuvena advokatica Lora Vaser, u javnosti poznata kao "kraljica razvoda", a sada je isplivala informacija i ko će biti na drugoj strani! Anamarija je angažovala poznatog stručnjaka za porodično pravo Evana Ickovica.

Tako je postalo jasno da nijedna strana nema nameru da popusti u pravnoj bici koja već privlači nenormalnu pažnju svetske javnosti.

Dončićev pravni tim predvodi Vaser, advokatica koja je poznata po zastupanju brojnih svetskih zvezda i visokoprofilnih razvoda, uključujući slučajeve sa holivudskim imenima i sportskim elitama. Njeno iskustvo u kompleksnim brakorazvodnim parnicama i starateljskim sporovima jasno govori da će Dončić ići na maksimalno ozbiljan pravni pristup.

Sa druge strane, Anamarija Goltes nije ostala bez odgovora – angažovala je Evana C. Ickovica, iskusnog advokata koji se više od dve decenije bavi isključivo porodičnim pravom i važi za jednog od cenjenih stručnjaka u toj oblasti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema podacima iz njegove biografije, Ickovic je partner u advokatskoj kancelariji "Blevans, Itzkowitz & Cantrell LLP", član je više profesionalnih udruženja i poznat po radu na složenim slučajevima koji uključuju starateljstvo, alimentaciju i porodične sporove visokog intenziteta. Takođe je aktivan i u organizacijama koje pružaju pravnu pomoć ugroženim kategorijama stanovništva.

Njegovo iskustvo, kako se navodi, obuhvata i javna predavanja o kompleksnim porodičnim pitanjima, kao i rad u slučajevima koji uključuju osetljive situacije poput nasilja u porodici i sporova oko dece.

U ovom trenutku, detalji potencijalnog finansijskog zahteva Anamarije Goltes nisu zvanično potvrđeni, iako su se u medijima pojavile spekulacije o mogućoj alimentaciji koja bi mogla da dostiže i oko 300.000 dolara mesečno. Međutim, tačan iznos za sada ostaje nepoznat.

Kako stvari stoje, pravna bitka tek počinje, a obe strane su jasno pokazale da predaja nije opcija.

