Veliki potresi u završnici ABA lige, Budućnost je donela radikalnu odluku da ne putuje u Ujedinjene Arapske Emirate na polufinalni duel protiv Dubaija.

Podgorički klub se oglasio zvaničnim saopštenjem u kojem navodi da je odluka doneta nakon razgovora sa igračima i stručnim štabom.

Kao glavni razlog ističe se to što značajan broj članova ekipe ne želi da putuje zbog trenutne bezbednosne situacije i potencijalnih rizika kojima bi mogli biti izloženi tokom boravka u Dubaiju.

Saopštenje Budućnosti vam prenosimo u celosti:

- Nakon razgovora sa igračima i članovima stručnog štaba, klub je došao do zaključka da, u slučaju da se utakmica polufinala ABA lige protiv ekipe Dubaija bude igrala u UAE, ne bi bio u mogućnosti da sastavi tim u punom kapacitetu, jer određeni broj igrača i članova stručnog štaba ne želi da putuje u područje u kojem je, nažalost, svakodnevno moguće dešavanje okolnosti koje bi mogle ugroziti normalno funkcionisanje tima tokom putovanja, boravka i samog odigravanja utakmice.

Nakon održanog sastanka sa ekipom i stručnim štabom, organizovana je sednica Upravnog odbora KK Budućnost, na kojoj je jednoglasno doneta odluka da ekipa ne putuje u Dubai. Odluka je doneta iz više razloga koji se prvenstveno odnose na bezbednosne rizike, ali i na mogućnost eventualnog neodigravanja utakmice, što bi dodatno dovelo u pitanje organizaciju završnice i najvažnijeg dela ABA lige. Istovremeno želimo da naglasimo da KK Budućnost ostaje u potpunosti posvećen regularnosti takmičenja i interesima ABA lige, te smatramo da bi eventualno odigravanje utakmica na neutralnom terenu u Evropi predstavljalo jedino prihvatljivo rešenje u postojećim okolnostima.

Iskreno žalimo što Dubai nije u mogućnosti da najvažniji deo sezone igra i eventualno završi pred svojim navijačima i u svojoj dvorani, te se iskreno nadamo da će ratna dešavanja u regionu iz kojeg dolazi član naše lige prestati u što skorijem roku. Verujemo da ćete imati razumevanja za stav i odluku našeg kluba", stoji u dopisu kluba.