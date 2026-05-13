U Beogradu je uspešno održana treća radionica projekta „Košarka je za devojčice“, u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Događaju je prisustvovala i potpredsednica KSS Ana Joković ispred sektora za žensku košarku, koja je sa svojim saradnicima aktivno uključena u realizaciju projekta. Projekat se realizuje pod rukovodstvom Sonje Vasić i Tine Krajišnik, dok je koordinator projekta Aleksandra Crvendakić Ivanović.

Radionica je održana u OŠ „Laza Kostić“ u Beogradu, gde je učestvovalo 130 devojčica koje su imale priliku da se kroz zanimljive aktivnosti upoznaju sa osnovama i čarima košarke. Poseban doprinos događaju dali su trener ženske juniorske reprezentacije Miljana Bojović, trener kadetske reprezentacije Dragan Vuković, bivša reprezentativka Tijana Anđušić, seniorska reprezentativka Jovana Popović i mlade reprezentativke Lana Brenjo i Valentina Zarić, koji su sa učesnicama podelili svoja znanja, iskustva i ljubav prema košarci, a treneri su bili Slobodan Subić, Mina Šopalović i Ana Mrkić.

Tokom radionice organizovani su različiti poligoni i sportske igre, dok su razgovori sa bivšim reprezentativkama dodatno inspirisali devojčice da se bave sportom i veruju u svoje mogućnosti.

Košarkaški savez Srbije je OŠ „Laza Kostić“ donirao lopte i rekvizite za trening.

Projekat „Košarka je za devojčice“ ima za cilj promociju ženske košarke, podsticanje devojčica da se bave sportom i stvaranje novih generacija košarkašica širom Srbije.