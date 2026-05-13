Slušaj vest

Jedan od najtalentovanijih mladih igrača predstavlja budućnost crveno-belih, a četvorogodišnja saradnja samo će potvrditi da je mladi Nedeljković na dobrom putu.

Aleksej Nedeljković je praktično odrastao u crveno-belom dresu, sad ima 18 godina i pokriva spoljne pozicije - igra kao bek i krilo. U Zvezdu je stigao još kao mlađi pionir, a kroz godine je prošao sve mlađe kategorije kluba, da bi sada dobio potvrdu poverenja i na seniorskom nivou.

Aleksej je debitovao za seniorski tim u junu 2025. godine, dok je prve poene u crveno-belom dresu postigao na utakmici protiv Cedevita Olimpije u okviru regionalnog takmičenja.

Bio je i član reprezentacije do 16 godina koja je na EP u Grčkoj osvojila bronzanu medalju.