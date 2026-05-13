Mladi košarkaš Aleksej Nedeljković potpisao je u sredu prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, potvrđeno je sa Malog Kalemegdana.
ZVEZDA ZAVRŠILA BITAN POSAO ZA BUDUĆNOST: Na Malom Kalemegdanu pao važan potpis
Jedan od najtalentovanijih mladih igrača predstavlja budućnost crveno-belih, a četvorogodišnja saradnja samo će potvrditi da je mladi Nedeljković na dobrom putu.
Aleksej Nedeljković je praktično odrastao u crveno-belom dresu, sad ima 18 godina i pokriva spoljne pozicije - igra kao bek i krilo. U Zvezdu je stigao još kao mlađi pionir, a kroz godine je prošao sve mlađe kategorije kluba, da bi sada dobio potvrdu poverenja i na seniorskom nivou.
Aleksej je debitovao za seniorski tim u junu 2025. godine, dok je prve poene u crveno-belom dresu postigao na utakmici protiv Cedevita Olimpije u okviru regionalnog takmičenja.
Bio je i član reprezentacije do 16 godina koja je na EP u Grčkoj osvojila bronzanu medalju.
