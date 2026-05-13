Harizmatični Italijan govorio je o značaju navijačke strasti i izazovu rada u klubovima koji pokušavaju da se vrate na stare staze slave.

"To je nešto drugačije, jer trenutno tamo ima malo ili nimalo toga. Nema ničega osim istorijskog imena i polovine grada koja vibrira čistom strašću. Poslednje pobedničke i konkurentne godine PAOK-a na najvišem nivou bile su krajem devedesetih", rekao je Trinkijeri.

Potom je uporedio situaciju sa dolaskom u Beograd pre sedam godina.

"Veoma je slično, uz neke suštinske razlike, onome kada sam otišao u Beograd: 2018. godine Partizan je bio radioaktivan, niko nije želeo da ga dotakne", poručio je italijanski trener.

Trinkijeri je istakao da mu upravo rad u sredinama sa velikom emocijom i strašću navijača daje dodatnu energiju.

"Ono što meni daje dodatnu energiju jeste treniranje na mestu gde postoji strast. Ako je moj posao da uzmem igrača i podignem ga na viši nivo, mnogo je lakše biti veoma zahtevan kada te pokreću strast i ljubav navijača. Lakše je kada te svakodnevno prepoznaju, kada odeš na kafu i kažu ti: "Sjajna utakmica juče“, objasnio je trener PAOK-a.

Za kraj, dodao je da atmosfera i odnos navijača prema klubu predstavljaju važan faktor motivacije za igrače i stručni štab.

"Kada te ignorišu, bez obzira na to da li igraš dobro ili loše, pomisliš: „Danas će me trener opet smarati“. Po meni, to je multiplikator energije i motivacije", zaključio je Trinkijeri.