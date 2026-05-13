Glavni trener 3×3 reprezentacije Srbije Marko Ždero objavio je širi spisak kandidata za Svetsko prvenstvo u Varšavi, kao i sastav stručnog štaba koji će predvoditi nacionalni tim.

Reprezentacija Srbije započela je pripreme u Novom Sadu za deseto izdanje Svetskog prvenstva u basketu 3×3, koje će se od 1. do 7. juna održati u glavnom gradu Poljske.

Srbija u takmičenje ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule, nakon što je do sada čak šest puta bila šampion sveta, dok je na prethodnom šampionatu osvojila bronzanu medalju.

Na širem spisku kandidata nalaze se:

Nemanja Barać

Marko Branković

Filip Kaluđerović

Strahinja Stojačić

Andreja Milutinović

Đorđe Simeunović

Nenad Nerandžić

Stručni štab reprezentacije čine:

Marko Ždero – glavni trener

Danilo Lukić – trener

Aleksandar Milošević – kondicioni trener

Stojan Subašić – fizioterapeut

Srbija će takmičenje u grupnoj fazi Svetskog prvenstva otvoriti 1. juna utakmicama protiv Madagaskara i aktuelnog šampiona Španije, dok su 3. juna na programu dueli protiv Australije i Austrije.