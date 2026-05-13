MARKO ŽDERO ODABRAO: Ovo je širi spisak 3x3 reprezentacije za SP u Varšavi
Glavni trener 3×3 reprezentacije Srbije Marko Ždero objavio je širi spisak kandidata za Svetsko prvenstvo u Varšavi, kao i sastav stručnog štaba koji će predvoditi nacionalni tim.
Reprezentacija Srbije započela je pripreme u Novom Sadu za deseto izdanje Svetskog prvenstva u basketu 3×3, koje će se od 1. do 7. juna održati u glavnom gradu Poljske.
Srbija u takmičenje ulazi kao jedan od glavnih favorita za osvajanje titule, nakon što je do sada čak šest puta bila šampion sveta, dok je na prethodnom šampionatu osvojila bronzanu medalju.
Na širem spisku kandidata nalaze se:
Nemanja Barać
Marko Branković
Filip Kaluđerović
Strahinja Stojačić
Andreja Milutinović
Đorđe Simeunović
Nenad Nerandžić
Stručni štab reprezentacije čine:
Marko Ždero – glavni trener
Danilo Lukić – trener
Aleksandar Milošević – kondicioni trener
Stojan Subašić – fizioterapeut
Srbija će takmičenje u grupnoj fazi Svetskog prvenstva otvoriti 1. juna utakmicama protiv Madagaskara i aktuelnog šampiona Španije, dok su 3. juna na programu dueli protiv Australije i Austrije.
Plasman u četvrtfinale izboriće najuspešnije ekipe iz grupe, eliminaciona faza počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za 7. jun.
Nacionalni tim Srbije u Varšavu dolazi sa prvog mesta na FIBA 3×3 rang listi, što još jednom potvrđuje kontinuitet vrhunskih rezultata i dominaciju Srbije na svetskoj 3×3 sceni.