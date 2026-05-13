Navijači su ove datume sa nestrpljenjem iščekivali.
Košarka
KONAČNO! OGLASILA SE ABA LIGA: Evo kada počinje polufinalna serija
Partizan brani titulu regionalnog šampiona, a sada je saznao kada će započeti polufinalnu seriju plej-ofa ABA lige.
Prvi meč igraće 18. ili 19. maja, u zavisnosti od toga ko će izboriti plasman u narednu rundu iz četvrtfinalnog duela između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.
Drugi polufinalni par čine Dubai i Budućnost, a prva utakmica te serije zakazana je za 20. maj.
Regionalni plej-of ove godine donosi veliku neizvesnost, a Partizan će pokušati da odbrani trofej osvojen prošle sezone i još jednom stigne do titule u ABA ligi.
