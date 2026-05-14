Košarkaši Klivlenda pobedili su prošle noći u gostima ekipu Detroita posle produžetka sa 117:113 i tako poveli sa 3:2 u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Klivlend su do brejka i prve meč lopte u ovoj seriji vodili Džejms Harden sa 30 poena, osam skokova i šest asistencija, Donovan Mičel sa 21, Maks Strus sa 20 i Evan Mobli sa 19 postignutih poena.

U redovima Klivlenda najefikasniji je bio Kejd Kaningem sa 39 poena, Denis Dženkins je ubacio 19, a Tobajas Heris 13 poena.

Pistonsi su vodili sa 15 poena razlike u prvom poluvremenu i sa 103:94 na nešto više od dva minuta pre kraja regularnog dela utakmice. Kavsi su se vratili u meč i izjednačili na 103:103 posle slobodnih bacanja Moblija 45,2 sekunde pre kraja.

Klivlend je potom napravio seriju od 13:0 i držao Detroit bez poena pet minuta, od kraja četvrte četvrtine do sredine produžetka. Kavsi su u produžetku poveli sa sedam poena razlike, nakon čega domaća ekipa nije uspela da se vrati.

Sporna odluka

Meč nije prošao bez velike drame i tenzija. Bukvalno uz zvuk sirene na kraju regularnog dela, Džaret Alen i Ausar Tompson ušli su u žestok duel za ničiju loptu, nakon čega je igrač Detroita završio na parketu. Sudije su ostale nema, što je izazvalo potpuni bes u redovima Detroit Pistonsa.

Trener Pistonsa Džej Bi Bikerstaf nije mogao da sakrije frustraciju posle utakmice.

„Faulirao je Ausara, čisto kao suza! Sapleo ga je dok je išao na ničiju loptu“, grmeo je Bikerstaf nakon meča.

U Detroitu smatraju da je upravo ta odluka mogla da promeni tok utakmice i možda spreči bolan poraz posle produžetka.

Šesta utakmica ove serije igra se u noći između petka i subote, a domaćin je Klivlend.

Pobednika ovog duela u finalu Istoka čekaju Njujork Niksa koji su sa 4:0 eliminisali Filadelfiju.