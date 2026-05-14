Prava drama viđena je u završnici meča Detroit - Klivlend, koji je odlučen tek posle produžetka, ali u Detroitu i dalje ne prestaju da pričaju o jednoj spornoj situaciji iz samog finiša regularnog dela.

U poslednjim trenucima četvrte četvrtine, pri izjednačenom rezultatu, došlo je do žestoke borbe za ničiju loptu između Džareta Alena i Ausara Tompsona. U duel su ušli snažno, as Detroita je završio na parketu, ali sudijska pištaljka ostala je nema, pa se igra nastavila i meč otišao u dodatnih pet minuta.

Ta odluka izazvala je potpuni bes u redovima Pistonsa, koji smatraju da su oštećeni u najvažnijem trenutku utakmice.

Trener Detroita Džej Bi Bikerstaf nije krio frustraciju posle poraza.

"Faulirao je Ausara, čisto kao suza! Sapleo ga je dok je išao na ničiju loptu", poručio je Bikerstaf, vidno ljut nakon meča.

U taboru Detroita uverenja su da je upravo ta situacija mogla da preokrene tok utakmice i spreči bolan poraz posle produžetka, dok se iz tabora rivala smatra da je duel bio dozvoljena borba za loptu bez prekršaja.

Pogledajte spornu situaciju i sami procenite da li su arbitri pogrešili:

Podsetimo, košarkaši Klivlenda pobedili su prošle noći u gostima ekipu Detroita posle produžetka sa 117:113 i tako poveli sa 3:2 u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.