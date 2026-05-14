Slušaj vest

Saga oko reprezentativne budućnosti Andreja Stojakovića i dalje traje, dok se on premišlja između Srbije i Grčke.

Pritisak iz Atine postaje sve ozbiljniji, što potvrđuje i sastanak prvog čoveka Olimpijskog komiteta Grčke, Isidora Kuvelosa, sa Peđom Stojakovićem u Americi.

Grci ne kriju nameru da Andreja vide u svom timu već ovog leta tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Mladi košarkaš se trenutno nalazi na prekretnici i fokusiran je na NBA "Draft Combine", gde skautima demonstrira svoj talenat, a ishod drafta mogao bi značajno da utiče na njegove dalje korake.

Andrej Stojaković u polufinalu NCAA šampionata Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Povodom odluke o nacionalnom dresu, Stojaković je izjavio da će ubrzo obaviti razgovore sa oba saveza, ali da će prelomiti samo ako bude potpuno siguran da je trenutak pravi.

"Imaću sastanke sa obe reprezentacije vrlo brzo nakon ovoga. Ako u tom trenutku osetim da je situacija prava, doneću odluku. Ako ne, još ću sačekati", rekao je Andrej i potom dodao:

"Ko zna... Znam da je u julu taj 'prozor'. Obe strane su veoma zainteresovane. Ipak, bilo da se vratim na koledž ili odem u NBA, najvažnije mi je da rastu kao igrač. Ako to znači da moram ostati fokusiran na individualni napredak, a ne na igranje za reprezentaciju u ovom trenutku – tako će i biti. Tada neću doneti konačnu odluku."

Ne propustiteKošarkaDA LI ĆE ANDREJ STOJAKOVIĆ IGRATI ZA SRBIJU?! Nebojša Čović se oglasio i otkrio detalje pregovora: "U kontaktu smo, pričamo, ali..."
Andrej Stojaković
KošarkaANDREJ STOJAKOVIĆ SVE DALJE OD SRBIJE - ODLUKA NA POMOLU! Tajni pregovori sa Peđom u Americi, Grci krenuli u ofanzivu!
Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa
KošarkaANDREJ OSTAJE! Sin legendarnog Peđe Stojakovića doneo važnu odluku!
Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa
KošarkaNisu mogli do finala: Andrej Stojaković i Ilinois zaustavljeni u polufinalnom meču NCAA šampionata - pogledajte fotografije sa ove utakmice (GALERIJA)
Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa

Andrej Stojaković Izvor: Instagram