Slušaj vest

Saga oko reprezentativne budućnosti Andreja Stojakovića i dalje traje, dok se on premišlja između Srbije i Grčke.

Pritisak iz Atine postaje sve ozbiljniji, što potvrđuje i sastanak prvog čoveka Olimpijskog komiteta Grčke, Isidora Kuvelosa, sa Peđom Stojakovićem u Americi.

Grci ne kriju nameru da Andreja vide u svom timu već ovog leta tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Mladi košarkaš se trenutno nalazi na prekretnici i fokusiran je na NBA "Draft Combine", gde skautima demonstrira svoj talenat, a ishod drafta mogao bi značajno da utiče na njegove dalje korake.

1/5 Vidi galeriju Andrej Stojaković u polufinalu NCAA šampionata Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Povodom odluke o nacionalnom dresu, Stojaković je izjavio da će ubrzo obaviti razgovore sa oba saveza, ali da će prelomiti samo ako bude potpuno siguran da je trenutak pravi.

"Imaću sastanke sa obe reprezentacije vrlo brzo nakon ovoga. Ako u tom trenutku osetim da je situacija prava, doneću odluku. Ako ne, još ću sačekati", rekao je Andrej i potom dodao:

"Ko zna... Znam da je u julu taj 'prozor'. Obe strane su veoma zainteresovane. Ipak, bilo da se vratim na koledž ili odem u NBA, najvažnije mi je da rastu kao igrač. Ako to znači da moram ostati fokusiran na individualni napredak, a ne na igranje za reprezentaciju u ovom trenutku – tako će i biti. Tada neću doneti konačnu odluku."