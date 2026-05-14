Mladi srpski košarkaš Savo Drezgić naredne sezone ponovo će igrati u NCAA ligi, a informaciju je potvrdio njegov agent Miško Ražnatović objavom na društvenim mrežama.

Posle veoma dobre sezone u dresu Mege, talentovani bek odlučio je da se vrati u američku univerzitetsku košarku, gde je prethodno nastupao za Džordžija Buldogse. Drezgić je u ABA ligi skrenuo pažnju sjajnim partijama i prosečno beležio 18,5 poena po utakmici, čime je značajno podigao svoju vrednost pred novu sezonu.

Srpski košarkaš Savo Drezgić. Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/ataimages.rs ©, KSS

Iako je u prvom mandatu u NCAA imao ograničenu minutažu i nije uspeo da se u potpunosti nametne, sada u Ameriku odlazi sa mnogo većim iskustvom i samopouzdanjem. Upravo zbog toga naredni izbor sredine mogao bi da bude ključan za nastavak njegove karijere.

Za sada nije poznato koji će univerzitet ili tim Drezgić izabrati, ali prema informacijama koje je podelio Ražnatović, interesovanje za bivšeg igrača Partizana je veliko i na stolu se nalazi više ponuda.

Kako je najavljeno, odluka o novom klubu trebalo bi da bude poznata u narednim danima.