Slušaj vest

NBA liga sprema ogromnu revoluciju koja bi mogla zauvek da promeni način na koji klubovi grade timove i jure visoke pikove na draftu!

Godinama unazad mnoge franšize otvoreno su kalkulisale i namerno gubile utakmice kako bi imale što veće šanse da dođu do prvog pika i najvećih talenata sa drafta. Međutim, čelnicima lige je očigledno dosta takvog sistema, pa najavljuju drastične promene.

Kako prenosi ESPN, NBA planira da uvede potpuno novi model draft lutrije pod nazivom "3-2-1 lutrija", a cilj je jasan – da se klubovima više ne isplati namerno gubljenje utakmica!

Nova reforma podrazumeva proširenje draft lutrije na 16 timova, izjednačavanje šansi za najviše pikove, ali i posebnu "zonu ispadanja" koja bi mogla ozbiljno da zaboli najgore ekipe lige.

Naime, poslednja tri tima na tabeli više ne bi imala najveće šanse za prvog pika, već bi bila kažnjena manjim brojem lutrijskih kuglica od ekipa koje su bile bliže plej-ofu!

Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da je plan već spreman.

Napravili smo plan koji ćemo krajem maja predstaviti vlasnicima, a ideja plana je da ne postoji nikakva nagrada za gubljenje, već da će šanse biti poravnate. Tu je i nešto što se zove draft zona ispadanja i ako je ekipa u njoj, imaće zapravo gore šanse od timova koji su bliži play-offu - rekao je Silver.

Prema najavama iz Amerike, novi sistem trebalo bi da stupi na snagu od NBA drafta 2027. godine, a očekuje se da vlasnici klubova vrlo brzo daju zeleno svetlo.

Silver je objasnio i da će liga pratiti kako funkcioniše novi model tokom probnog perioda.

Sistem će biti tu tri godine. To će nam dati vreme da izučimo i popravimo nedostatke, kao i da vidimo kako će timovi reagovati na ovaj sistem. Poslednjih par godina sam uvideo da su sve franšize vrlo vešte kada je reč o zaobilaženju pravila i sistema, bilo da se radi o draft lutriji, ili kolektivnom ugovoru lige i asocijacije igrača - dodao je prvi čovek NBA.

Ako reforma zaživi, mnogi klubovi moraće potpuno da promene strategiju, jer bi era namernog gubljenja mogla zauvek da ode u istoriju.