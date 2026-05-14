"Vidljivo je bilo u drugoj utakmici, u drugom poluvremenu da nismo bilo na potrebnom fizičkom nivou. Nismo odgovorili na pravi način na čvrstu fizičku igru protivnika, ni u napadu, ni u odbrani. Mi moramo da naučimo to da radimo, ne samo u jednoj utakmici, već u delu sezone kada je plej of. Očekujem da budemo čvršći, fizikalniji. Ebuka Izundu u odnosu na prvi mah i povredu zgloba u Ljubljani oseća se mnogo bolje i verovatno će nastupiti u petak uveče", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.