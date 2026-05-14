OBRADOVIĆ OTKRIO SJAJNE VESTI ZA ZVEZDU PRED MAJSTORICU: Jedan od ključnih igrača spreman za Cedevita Olimpiju...
Obe ekipe imaju po jednu pobedu na svom terenu posle dve utakmice u seriji.
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred treću, odlučujuću utakmicu četvrtfinala plej-ofa ABA lige da "crveno-beli" moraju da odigraju čvršće i fizikalnije protiv Cedevita Olimpije.
"Vidljivo je bilo u drugoj utakmici, u drugom poluvremenu da nismo bilo na potrebnom fizičkom nivou. Nismo odgovorili na pravi način na čvrstu fizičku igru protivnika, ni u napadu, ni u odbrani. Mi moramo da naučimo to da radimo, ne samo u jednoj utakmici, već u delu sezone kada je plej of. Očekujem da budemo čvršći, fizikalniji. Ebuka Izundu u odnosu na prvi mah i povredu zgloba u Ljubljani oseća se mnogo bolje i verovatno će nastupiti u petak uveče", rekao je Obradović, a prenosi sajt kluba.
Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić naveo je da je njegovoj ekipi u drugom poluvremenu prošlog meču sa Cedevita Olimpijom nedostajala čvrstina i dodao da to ne sme da se ponovi.
"Recept iz prvog poluvremena u Ljubljani, ali uz čvršću igru na obe strane terena i koncentraciju koja ne sme da pada je recept za pobedu. Moramo da odigramo dobru utakmicu", izjavio je Dobrić.