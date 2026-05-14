Polufinalna serija počeće 20. maja, a klub je saopštio da će povratak pred domaće navijače predstavljati emotivan trenutak za ekipu i celu zajednicu okupljenu oko kluba.

Zbog regionalnih nemira koji su počeli u februaru, Dubai je bio primoran da sve domaće utakmice ABA lige i Evrolige organizuje u Bosni i Hercegovini. Od meča protiv Baskonije 12. marta, klub je devet domaćih utakmica odigrao u Sarajevu i Zenici.

Tokom više od dva meseca tim je bio odvojen od svojih navijača i grada koji predstavlja, ali je uprkos tome uspeo da regularni deo ABA lige završi na prvom mestu na tabeli.

U dogovoru sa lokalnim vlastima, čelnicima ABA lige i oba kluba učesnika, potvrđeno je da će se polufinalni mečevi igrati u Koka Kola Areni.

Kopredsednik i generalni menadžer kluba Dejan Kamenjašević zahvalio je svima koji su pomogli timu tokom perioda van Dubaija.

"Veoma smo srećni i zahvalni što se posle više od dva meseca konačno vraćamo kući u Dubai. Bio je to izazovan period za sve u klubu, ali smo tokom tog vremena osećali ogromnu podršku predsednika kluba, navijača, partnera, ABA lige, Evrolige i lokalnih vlasti koje su omogućile ovaj povratak", rekao je Kamenjašević.

On je posebno zahvalio građanima Sarajeva i Zenice, kao i klubu Bosna, na gostoprimstvu i podršci tokom prethodnih meseci.

"Sada smo uzbuđeni što se vraćamo u Koka Kolu Arenu za najvažniji deo sezone i što ćemo ponovo igrati pred našim navijačima u Dubaiju. Pozivamo sve da nam se pridruže 20. maja i pomognu da stvorimo posebnu atmosferu", dodao je Kamenjašević.

(Beta)