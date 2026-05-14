Čelnici ABA lige objavili su saopštenje nakon objave Dubaija da će mečeve u završnici regionalnog takmičenja igrati kod kuće.

Zbog regionalnih bezbednosnih problema koji su počeli u februaru, Dubai bio je primoran da sve utakmice ABA lige i Evrolige kao domaćin organizuje u Bosni i Hercegovini.

Počev od susreta protiv Baskonije 12. marta, klub je odigrao ukupno devet "domaćih" mečeva u Sarajevu i Zenici, koje su u tom periodu postale privremeni dom ekipe.

Ekipa iz Emirata će u polufinalnoj seriji igrati protiv Budućnosti, a prvi meč zakazan je za 20. maj. Ipak, on se najverovatnije neće igrati u "Koka Kola Areni".

"U duhu odgovornosti prema takmičenju, klubovima i svim učesnicima ABA lige, jednoglasno je odlučeno da košarkaški klub Dubai svoje domaće utakmice u završnici sezone igra na neutralnom terenu. Takođe, donesena je odluka da se utakmice polufinala i eventualne utakmice finala, s obzirom na mali broj preostalih susreta do završetka sezone, organizuju i odigraju na neutralnom terenu", stoji u saopštenju sa sednice Predsedništva ABA lige.