Partizan sada očekuju polufinale ABA lige, a kasnije krajem meseca i završni turnir KLS u Nišu.

Povreda je iza Vašingtona, koji je apsolutno spreman da se stavi maksimalno na raspolaganje.

"Dobro se osećam. Sada je vreme za pobede. Prošle godine smo pokazali kako igramo kada je najvažnije i doveli smo sebe u poziciju da osvojimo titulu. Samo o tome i razmišljamo. Lično sam veoma uzbuđen i osećam se dobro. Prošlo je neko vreme otkad sam se poslednji put osećao ovako dobro, što je za mene ogroman plus. Ulazimo u narednu seriju i jedva čekam da izađemo na parket i damo sve od sebe", rekao je Vašington za Meridiansport.

Partizan i dalje ne zna ko će biti protivnik u polufinalu ABA lige, gde čeka ishod treće utakmice između Crvene zvezde i Cedevita Olimpije.

"Mi samo želimo da pobeđujemo. Znamo naš raspored i znamo kad igramo, a još uvek čekamo ime protivnika. Fokusirani smo isključivo na nas same. Vrlo brzo ćemo saznati sa kim se ukrštamo i odatle idemo dalje", istakao je bek Partizana.

Beograd i Partizan su postali njegova druga kuća.

"Baš sam nedavno pričao sa ocem o tome. Ovo je moja prva stanica u Evropi otkad sam postao profesionalac. Ovaj grad i klub će mi zauvek ostati urezani u sećanje, šta god da se desi u budućnosti. Upoznao sam istoriju, osetio sam tu ljubav i podršku koja je zaista neuporediva sa bilo čim. Zahvalan sam što me je put naveo baš ovde. Bog ima plan za sve u mom životu i zaista sam beskrajno srećan zbog svega", rekao je Vašington.