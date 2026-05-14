Olimpija je nakon velikog preokreta u Ljubljani izjednačila u seriji i izborila odlučujući meč u Beogradu.

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda, plej-of ABA lige

"Ključ za pobedu u trećoj utakmici će svakako biti kvalitetan pristup. Zanimljivo je da smo u obe dosadašnje utakmice prikazali bolju igru u napadu nego u odbrani, o čemu svedoči i podatak da smo protiv Crvene zvezde ukupno u ovoj seriji postigli više od 180 poena. Nadam se da ekipa neće biti previše opterećena tom činjenicom, jer će o ishodu treće utakmice odlučivati mnogo sitnih detalja na terenu."

Osvrnuo se i na veliki povratak njegove ekipe iz prethodnog meča:

"Vratiti se od minus 21 i zaista je retkost pobediti na takav način. Dobio sam i informaciju da se to desilo prvi put u istoriji plej-ofa ABA lige. Sa psihološke tačke gledišta, ovo je svakako veoma pozitivno za nas, pa se iskreno nadam da će igrači na parket beogradske dvorane kročiti sa još većim samopouzdanjem nego što je to bio slučaj do sada."

Istakao je Mitrović da je Zvezda favorit za osvajanje ABA lige.

"Znamo da je Crvena zvezda favorit u ovoj utakmici, kao i za sam trofej u ABA ligi. Mi nemamo šta da izgubimo i pokušaćemo da iskoristimo naše prilike, baš kao što smo to uradili u prve dve utakmice u seriji."