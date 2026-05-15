Već neko vreme Luke Dončića nema na terenu zbog problema sa povredama, a čuveni NBA as i analitičar ESPN-a, Kendrik Perkins, rešio je da žestoko oplete po njemu.

On je Dončića uporedio sa Džoelom Embidom i istakao kako nikad nije na terenu kada je potreban ekipi.

- Luka počinje da ulazi u teritoriju Džoela Embida. Kada je najpotrebniji svom timu, u plej-ofu, njega nema na terenu - reči su Perkinsa koje odjekuju Amerikom.

Dončić u dresu Lejkersa

Dončić nije odigrao nijednu utakmicu u ovogodišnjem plej-ofu zbog istegnuća zadnje lože drugog stepena, a bez njega tim iz Kalifornije je ubedljivo eliminisan u drugoj rundi od Oklahoma Siti Tandera, rezultatom 4:0 u seriji.

Perkins je dodao i kako je Dončić i u prethodnim sezonama često imao problema sa povredama, pre svega sa mišićima, te da nije bio u idealnoj fizičkoj formi u najvažnijem delu sezone.

Kritike su stigle i na račun medicinskog tima Lejkersa i to od sportskog lekara Džesea Morsa.

- Koristili su samo PRP terapiju, što je praktično početni nivo lečenja. To je otprilike trojka od deset po jačini terapije - istakao je on.

Prema njegovim rečima, Dončićeva povreda zahtevala je ozbiljniji regenerativni pristup, te da nije postupano kako je trebalo.

