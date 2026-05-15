ISPLIVALA PRAVA ISTINA O JANISU ADETOKUMBU! Ovo niko nije očekivao! Saigrač Grka sve otkrio
Ove sezone je Janis Adetokumbo igrao na samo 36 utakmica, imao je puno problema sa povredama, a pričalo se dosta o njegovom odlasku iz Milvokija.
Grčki košarkaš je zatražio odlazak, a sada je o njemu govorio Majs Tarner, saigrač iz ekipe Baksa koji je u tim stigao pred početak aktuelne sezone.
Tema razgovora je bilo kažnjavanje igrača.
"Zavisi od trenera. Dok Rivers nikoga nije kažnjavao. Momci su stalno kasnili, dolazili su da gledaju snimke kada god žele, propuštali su timske sastanke. Bila je to jedna od najluđih stvari koju sam doživeo. Bukvalno je ovako izgledalo - ako avion treba da krene u 14 časova, nismo poleteli do 16.30. Ozbiljan sam. Bilo je ludo, ljudi su kasnili satima. Došlo je do toga da sam znao da nećemo krenuti na vreme, pa sam i ja dolazio sat vremena kasnije u odnosu na predviđeno poletanje", rekao je Tarner.
Dobio je pitanje koje najviše kasnio.
"Janis Adetokumbo. On se pojavljuje kada god želi. Kada sam video šta se dešava rekao sam mu 'Hej čoveče, imaš veću moć. Neće da te kazne, tako da radi to što radiš'. Osim u Dalasu, tad sam tražio da se ubrzamo", zaključio je Tarner.
