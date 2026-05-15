Američki košarkaš Kobi Simons postigao je načelni dogovor sa Baskonijom oko produžetka saradnje.

Ovaj bek se nedavno povezivao sa Partizanom, pa je ovim potezom stavljena tačka na te spekulacije i jasno je da će crno-beli morati da potraže druga rešenja na ovoj poziciji.

Aktuelni šampion Srbije i ABA lige nije jedini klub u kog su španski mediji slali Simonsa, međutim on je rešio da ostane u Vitoriji.

Partizan - Baskonija 16.4.2026

Simons je ove sezone u Evroligi prosečno beležio 11,1 poen, 3 asistencije i 1,3 skoka po meču, uz indeks korisnosti od 10,8.

Baskonija je navodno Simonsu predstavila plan svog novog ambicioznog projekta, čiji će on biti važan deo i to je presudilo u odluci da ipak ostane.