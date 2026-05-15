Košarkaš Majamija Pele Larson je deo neverovatne statistike.
NEOBIČNO
NESTVARNO! SAIGRAČ SRPSKOG REPREZENTATIVCA 53 PUTA UDAREN U GLAVU OVE SEZONE! Klub objavio neverovatan snimak
Bek Hita je ove sezone igrao na 70 utakmica, 54 puta je bio starter, a u proseku je po meču igrao 26,4 minuta.
Beležio je 11,4 poena, uz 3,5 skokova i 3,4 asistencije, a Majami je objavio neverovatan podatak.
Naime, Pele Larson je ove sezone dobio čak 53 udarca u glavu, a za to je napravljena kompilacija koju je Majami objavio.
Pogledajte kako je saigrač Nikole Jovića udaran:
