Slušaj vest

Željko Obradović, jedan od najtrofejnijih evropskih košarkaških stručnjaka, započeo je izgradnju luksuzne vile sa bazenom na Dedinje, u jednom od najelitnijih delova Beograda. Prema informacijama, vrednost planiranih radova iznosi nešto malo iznad 1,2 miliona evra.

Ovaj kraj, poznat po luksuznim nekretninama i vilama iza visokih ograda, gde nekretnine poseduju brojni biznismeni i javne ličnosti, uskoro bi trebalo da postane dom i čuvenog trenera.

1/26 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport

Kada je počela cela priča? Željko Obradović je pre šest meseci prijavio početak radova spratne vile površine oko 1.300 kvadrata, sa četiri garažna mesta i bazenom dužine 15 metara koji će izgledati velelepno i biti prava oaza mira.

Sve ukupno je planirano da gradnja bude završena tek krajem 2028. godine, što dovoljno govori koliko je ceo projekat zahtevan.

Na parceli površine 1.400 kvadrata prethodno je odobreno rušenje postojeće porodične kuće, kako bi na njenom mestu bio izgrađen novi objekat po želji Obradovića.

Odlazak iz Humske

Podsetimo, Obradović je krajem 2025. godine napustio klupu Partizana, nakon što je podneo ostavku usled lošijih rezultata i turbulentnog perioda u klubu. Uprkos želji navijača da ostane, odlučio je da se povuče usred sezone.

1/58 Vidi galeriju Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Obradović važi za jednog od najuspešnijih trenera u istoriji evropske košarke i rekorder je po broju osvojenih titula u Evroligi. Na mesto trenera Partizana vratio se u leto 2021. godine, a klub je napustio četiri godine kasnije.

1/9 Vidi galeriju Željko Obradović Foto: Starsport