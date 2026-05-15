Problemi traju već duži vremenski period, ali nisu odmah stigli do javnosti.

Dončić se rastao sa dugogodišnjom partnerkom, a sada su pred njim ročišta i borba za starateljstvo nad ćerkama.

Slovenac je nedavno šokirao javnost porukom da neće igrati za reprezentaciju Slovenije ovog leta, a kao razlog je naveo upravo borbu za starateljstvo.

"Moje ćerke su moj ceo svet i uvek su ispred svega. U periodu kada vodim borbu za zajedničko starateljstvo, morao sam da donesem veoma tešku odluku između obaveza prema reprezentaciji i vremena koje želim da provedem sa njima. Poslednjih osam meseci bilo je izuzetno teško da ih viđam", poručio je Luka Dončić.

On je dodao da mu je posebno teško što neće moći da pomogne nacionalnom timu, ali da u ovom trenutku nema važnijeg prioriteta od porodice:

"Dao sam sve za Sloveniju i uvek ću to činiti srcem, zato me boli što neću igrati ovog leta. Ipak, kao otac, moram da budem uz svoje ćerke".

Međutim, sada su se pojavili novi navodi, a oni kažu da je Anamarija praktično naterala Dončića da odustane od igranja za Sloveniju.

Ona je na sudu optužila košarkaša da zapostavlja decu, a svaki put kada bi Luka otišao da igra za nacionalni tim, njegova bivša bi to mogla da iskoristi protiv njega, navodi portal "24 sata".

Slovenija će početkom jula igrati utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Estonije i Švedske, a kako je ročište pomereno za avgust, odlazak sa reprezentacijom bi Anamarija mogla da iskoristi u svoju korist.

Zato je košarkaš Los Anđeles Lejkersa odlučio da se privremeno povuče.

Teška artiljerija Luke i Anamarije

U borbi za starateljstvo nad ćerkama, NBA superstar i njegova bivša verenica angažovali su tešku pravnu artiljeriju.

Još od ranije je poznato da će Dončića u ovom postupku zastupati čuvena advokatica Lora Vaser, u javnosti poznata kao "kraljica razvoda", a sada je isplivala informacija i ko će biti na drugoj strani! Anamarija je angažovala poznatog stručnjaka za porodično pravo Evana Ickovica.

Tako je postalo jasno da nijedna strana nema nameru da popusti u pravnoj bici koja već privlači nenormalnu pažnju svetske javnosti.

Dončićev pravni tim predvodi Vaser, advokatica koja je poznata po zastupanju brojnih svetskih zvezda i visokoprofilnih razvoda, uključujući slučajeve sa holivudskim imenima i sportskim elitama. Njeno iskustvo u kompleksnim brakorazvodnim parnicama i starateljskim sporovima jasno govori da će Dončić ići na maksimalno ozbiljan pravni pristup.

Sa druge strane, Anamarija Goltes nije ostala bez odgovora – angažovala je Evana C. Ickovica, iskusnog advokata koji se više od dve decenije bavi isključivo porodičnim pravom i važi za jednog od cenjenih stručnjaka u toj oblasti u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema podacima iz njegove biografije, Ickovic je partner u advokatskoj kancelariji "Blevans, Itzkowitz & Cantrell LLP", član je više profesionalnih udruženja i poznat po radu na složenim slučajevima koji uključuju starateljstvo, alimentaciju i porodične sporove visokog intenziteta. Takođe je aktivan i u organizacijama koje pružaju pravnu pomoć ugroženim kategorijama stanovništva.

Njegovo iskustvo, kako se navodi, obuhvata i javna predavanja o kompleksnim porodičnim pitanjima, kao i rad u slučajevima koji uključuju osetljive situacije poput nasilja u porodici i sporova oko dece.

U ovom trenutku, detalji potencijalnog finansijskog zahteva Anamarije Goltes nisu zvanično potvrđeni, iako su se u medijima pojavile spekulacije o mogućoj alimentaciji koja bi mogla da dostiže i oko 300.000 dolara mesečno. Međutim, tačan iznos za sada ostaje nepoznat.

Kako stvari stoje, pravna bitka tek počinje, a obe strane su jasno pokazale da predaja nije opcija.

