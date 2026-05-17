Regionalno takmičenje se nalazi u problemu zbog odluke da Dubaiju ne dozvoli da igra utakmice u matičnom gradu.

Dubai je neko vreme bio domaćin u Sarajevu, a u četvrtak 14. maja je saopštio da se "konačno vraća kući".

Problem je nastao kada je Budućnost saopštila da ne želi da putuje u Dubai zbog straha određenog broja košarkaša usled sukoba na bliskom istoku i činjenice da je i Dubai bio meta raketnih napada.

Dubai i Budućnost su rivali u polufinalu ABA lige, a prvi meč bi trebalo da bude odigran 20. maja, međutim, to je sada dovedeno u pitanje.

ABA liga je reagovala nakon odluke Budućnosti i Dubaiju je zabranjeno da igra u svom gradu.

Očekivano, usledila je reakcija kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Prvenstveno, Dubai je predložio da protivnicima plati čarter let za povratak kući nakon utakmice, a ljudima u klubu smeta činjenica da Budućnost nije reagovala na dopis koji je, sa takvim predlogom, stigao od ABA lige.

Shvatili su u UAE to kao zeleno svetlo, napustili su Sarajevo i otišli u Dubai kako bi pripremali prvu polufinalnu utakmicu.

Međutim, Budućnost je naknadno donela odluku da ne putuje u UAE.

Čelnici Dubaija će se u svojoj tužbi pozvati na činjenicu da su se u UAE vratili na osnovu odluke ABA lige, a navešće i sukob interesa jer su odluku na sednici Predsedništva doneli Dagan Bokan i Ostoja Mijailović, predsednici Budućnosti i Partizana koji igraju u završnici takmičenja.

Žaliće se i zbog toga što nisu pozvani na sastanak, ali i na činjenicu da odluku nije donela Skupština.

Ono što je najvažnije u celoj priči, Dubai će razmotriti svoje učešće u ABA ligi...

