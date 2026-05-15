Slušaj vest

Karlik Džons je osuđen na 8 meseci uslovnog zatvora zbog tuče na N. N. licima 5. maja 2025. godine, saznaje Kurir.

Sterling Braun i Isak Bongamoraju da plate po 300.000 dinara oštećenima.

- Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo je 7. maja 2026. godine sporazum o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim S.A.J. zbog krivičnog dela teška telesna povreda, povodom incidenta koji se dogodio prošle godine ispred jednog ugostiteljskog objekta u beogradskoj ulici Crnotravska - navode u saopštenju i dodaju da je sporazum prihvaćen presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu 15. maja 2026. godine, kojom je okrivljeni proglašen krivim i izrečena mu je uslovna osuda.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Sud mu je utvrdio kaznu zatvora od osam meseci sa rokom proveravanja od dve godine.

Incident se dogodio početkom maja 2025. godine oko 4.30 časova, kada je, prema navodima tužilaštva, došlo do tuče više osoba u kojoj su učestvovala trojica košarkaša KK Partizan i još nekoliko lica. Tom prilikom teške telesne povrede zadobio je J.K.

U okviru predistražnog i dokaznog postupka policija je, po nalogu tužilaštva, prikupila izjave učesnika i očevidaca, medicinsku dokumentaciju i video-snimke događaja. Tužilaštvo je potom saslušalo okrivljene, ispitalo oštećenog i šest svedoka, a naložena su i sudsko-medicinska veštačenja radi utvrđivanja težine i načina nastanka povreda.

Moraju da plate

Za krivično delo učestvovanje u tuči, protiv okrivljenih S.B, I.B. i N.J. primenjen je institut odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportunitet.

Kako je saopšteno, nakon konsultacija sa oštećenim, koji je pristao na ovakav način okončanja postupka, određeno je da S.B. i I.B. uplate po 300.000 dinara na račun oštećenog, dok je N.J. obavezan da uplati 100.000 dinara.

Inače, u pitanju su Isak Bonga i Sterling Braun.