Slušaj vest

Darko Rajaković, srpski košarkaški trener na klupi NBA kluba Toronto, ima plan da od Reptorsa za narednu sezonu napravi šampionski tim.



Toronto ima mlad i perspektivan tim koji bi uz određena pojačanja mogao u bliskoj budućnosti da bude ozbiljan pretendent za titulu. Svestan je toga Darko Rajaković koji je zajedno sa sportskim menadžmentom i birao ekipu.

Veruju mu u Torontu - Darko Rajaković Foto: Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Tri zvezde u usponu

Glavna zvezda Toronto Reptorsa je Skoti Barns, apsolutni lider tima i lice franšize, ol-star igrač. Uz rame s njim je Brendon Ingram, kojeg je Rajaković doveo u trejdu, kako bi bio primarna napadačka opcija uz Barnsa. Tu je i Imanuel Kvikli, glavni organizator igre i motor tima. Starteri su još Ar-Džej Baret, miljenik kanadske publike, kao i Džejkob Poeltl, centar starog kova koji obezbeđuje skokove i blokade.

Važni igrači u rotaciji Toronta su još i mladi košarkaši šuter Grejdi Dik, krilni centar i ruki Kolin Mari-Bojls, te visoki Sandro Mamukelašvili. Prema pisanju pojedinih NBA insajdera Darko Rajaković ozbiljno je namerio da u Toronto dovede mladu zvezdu Dža Morenta sa kojim je sarađivao dok je bio pomoćnik u Memfisu.

Dža Morent u dresu Memfisa Foto: Justin Ford / Getty images / Profimedia

Dža je glavna meta

Dža Morent pati u redovima Grizlija. Protekle sezone previše je pisao od njegovim problemima sa disciplinom, javnim ispadima, lošem odnosu sa novim trenerom Tomasom Isalom, čestim povredama... Uprava Memfisa traži mogućnost trejda kako bi se rešila dvostrukog NBA Ol-stara, a Toronto koji sjajno vodi Rajaković mogao bi da bude potencijalna destinacija.

Ivan Sajderi, poznati novinar, otkriva da bi Reptorsi mogli da dobiju Morenta, a zauzvrat da pošalju, recimo, startnog plejmejkera, Imanuela Kviklija i važnog igrača sa klupe, Grejdija Dika.

1/17 Vidi galeriju Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

Reptorsi hit NBA lige

Dža Morent ima sedam godina iskustva igranja u NBA ligi, ali u poslednje tri sezone nijednom nije odigrao više od 50 utakmica. Zbog toga se smatra da je njegova tržišna vrednost pala u odnosu na raniji period karijere. Dolazak u Toronto, definitivno bi bio spas za njega i moguća rehabilitacija karijere.

Da podsetimo, Toronto Reptorsi bili su jedna od najlepših priča NBA ove sezone. Tim koji predvodi Srbin Darko Rajaković bili su hit prvenstva, posebno kada su obezbedili plasman u plej-of. A, tu se tek pokazali koliki potencijal imaju. Malo je nedostajalo da Rajaković i Toronto naprave senzaciju i izbace Klivlend Kavalirse u prvoj rundi plej-of. Igrano je svih sedam utakmica, a tek u poslednjoj tim prepun zvezda koje predvode Džejms Harden, Donovan Mičel i Ivan Mobli obezbedio je prolaz u naredno kolo.



