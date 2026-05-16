Omer Jurceven bi trebalo da pojača ekipu za završnicu španskog prvenstva, prenose inostrani mediji.

Prema navodima Basketnjuza, madridski klub želi da dovede 1998. godište rođenog centra do kraja sezone kako bi osnažio reket pred ACB plej-of, ali on ne bi imao pravo nastupa u Evroligi.

Real Madrid je u poslednjem periodu ostao bez dvojice centara, Edija Tavareša i Aleksa Lena, pa je Usman Garuba trenutno jedina standardna opcija na poziciji "petice".

Jurtseven je sezonu počeo u Panatinaikosu, a potom je bio deo NBA razvojnog sistema i organizacije Golden Stejt Voriorsa. U NBA je odigrao devet utakmica i prosečno beležio 3,8 poena i 3,3 skoka.

U Evroligi, u dresu Panatinaikosa, imao je učinak od 6,3 poena i 3,5 skokova po meču uz manje od 13 minuta na parketu.

Real Madrid je regularni deo sezone u ACB ligi završio na prvom mestu i paralelno se priprema za završnicu Evrolige, gde ga očekuje polufinalni duel protiv Valensije na fajnal-foru.

