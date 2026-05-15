POGLEDAJTE SNIMAK TUČE ZBOG KOJE JE KARLIK DŽONS OSUĐEN NA OSAM MESECI! Flašom razbio glavu mladiću, pa ga gađao polomljenim staklom! /UZNEMIRUJUĆI VIDEO/
Karlik Džons je osuđen na 8 meseci uslovnog zatvora zbog tuče na N. N. licima 5. maja 2025. godine, dok su Sterling Braun i Isak Bonga platili po 300.000 dinara oštećenom.
Tada se dogodio veliki incident u Beogradu u kojoj su akteri bila četiri košarkaša Partizana. Posle obračuna, dva lica su imala lake telesne povrede, dok je jedno lice zadobilo teške telesne povrede.
Prvotimci crno-belih su otišli u noćni provod i sve se završilo brutalnom tučom na ulici. Kako su tada u policiji ispričali povređeni mladići, u noćnom klubu bili su Karlik Džons, Sterling Braun, Isak Bonga i Frenk Nilikina.
Posebno je sramotno ponašanje Karlika Džonsa koji je prvo flašom udario jednog od mladića, a zatim ga ostatkom iste gađao dok je ovaj ošamućen ležao na betonu.
Pogledajte snimak tuče o kojoj je brujala cela Srbija: