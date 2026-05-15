Tada se dogodio veliki incident u Beogradu u kojoj su akteri bila četiri košarkaša Partizana. Posle obračuna, dva lica su imala lake telesne povrede, dok je jedno lice zadobilo teške telesne povrede.

Prvotimci crno-belih su otišli u noćni provod i sve se završilo brutalnom tučom na ulici. Kako su tada u policiji ispričali povređeni mladići, u noćnom klubu bili su Karlik Džons, Sterling Braun, Isak Bonga i Frenk Nilikina.

Posebno je sramotno ponašanje Karlika Džonsa koji je prvo flašom udario jednog od mladića, a zatim ga ostatkom iste gađao dok je ovaj ošamućen ležao na betonu.

Pogledajte snimak tuče o kojoj je brujala cela Srbija: