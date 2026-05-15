Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaš Partizana Karlik Džons osuđen je na 8 meseci uslovnog zatvora zbog tuče na N. N. licima 5. maja 2025. godine, preneo je "Kurir".

- Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zaključilo je 7. maja 2026. godine sporazum o priznanju krivičnog dela sa okrivljenim S.A.J. zbog krivičnog dela teška telesna povreda, povodom incidenta koji se dogodio prošle godine ispred jednog ugostiteljskog objekta u beogradskoj ulici Crnotravska - navode u saopštenju i dodaju da je sporazum prihvaćen presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu 15. maja 2026. godine, kojom je okrivljeni proglašen krivim i izrečena mu je uslovna osuda.

1/22 Vidi galeriju Karlik Džons u dresu Partizana Foto: Starsport

Sud mu je utvrdio kaznu zatvora od osam meseci sa rokom proveravanja od dve godine.

Incident se dogodio početkom maja 2025. godine oko 4.30 časova, kada je, prema navodima tužilaštva, došlo do tuče više osoba u kojoj su učestvovala trojica košarkaša KK Partizan i još nekoliko lica. Tom prilikom teške telesne povrede zadobio je J.K.

U isto vreme novčano su kažnejni Isak Bonga i Sterling Braun, sa po 300.000 dinara.

Nedugo po donošenju presude oglasio se Karlik, storijem na Instagramu uz pesmu "Teška vremena", pogledajte...

Oglasio se Karlik Džons nakon što je osuđen Foto: Printscreen/Instagram/carlikjones

BONUS VIDEO: