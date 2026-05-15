Košarkaši Spartaka iz Subotice savladali su ekipu Borca iz Čačka u prvoj utakmici četvrtfinala KLS-a rezultatom 83:66.

Spartaku je neophodna još jedna pobeda kako bi se plasirao na F4, a tu ga već čeka Crvena zvezda.

Crvena zvezda - Spartak Subotica

Lider Spartaka i predvodnik večeras u Duduvoj šumi je bio Dalibor Ilić. Bivši igrač Zvezde je bio najbolji strelac svog tima, pošto je postigao 13 poena.

Pratio je Dževonte Hokins sa 12, dok su Igor Drobnjak i Nikola Rebić dodali po devet. Na drugoj strani je blistao Aleksa Uskoković, koji je nosio Borac koliko je mogao, ali ni njegovih 18 poena nije bilo dovoljno da Čačani spreče poraz.

Podsetimo, Spartak je prošle sezone bio koban po Zvezdu, pošto je eliminisao crveno-bele u polufinale srpske lige.

