Košarkaši Panatinaikosa pobedili su Mikonos 99:75 u okviru prve runde plej-ofa grčkog prvenstva.

Nakon te utakmice zanimljivu izjavu je dao trener "zelenih" Ergin Ataman:

Ergin Ataman

- Zadovoljan sma jer nije lako posle velikog razočarenja i ne odlaska na završni turnir. Moji igrači su se dobro spremili da igraju drugu utakmicu u 48 sati. Ovo je bio plej-of meč i poveli smo 1:0. Pokušaćemo da uradimo isto ovo u neelju na gostujućem terenu".

Neizbežna tema bila je uzbudljiva serija sa Valensijom.

- Nije lako kada izgubite petu utakmicu, nakon što ste pobedili u prve dve, a zatim izgubili tri zaredom. Tužni smo. Mnogo je razočaranja među našim navijačima, ali takav je život i takve stvari se ponekad dešavaju u sportu. Takođe moramo da poštujemo Valensiju, koja je igrala izuzetno dobro u regularnoj sezoni, bila je druga i izgubila samo tri utakmice kod kuće. Imali smo sreće da pobedimo u prve dve utakmice tamo, ali smo izgubili treću i četvrtu utakmicu ovde. Pobedili su nas tamo i zaslužuju da igraju na Fajnal foru - rekao je Ataman.

Na kraju, podsetio je da je PAO u samom vrhu Evrope u poslednje tri godine po postignutim rezultatima.

- Ponekad se dešavaju neuspesi u sportu i ova sezona je neuspeh. Ali u poslednje tri godine Panatinaikos je najuspešniji tim u Evroligi posle Fenerbahčea, pošto smo osvojili jednu Evroligu, jedno prvenstvo i dva Kupa. Ako postoji još uspešniji tim u Evropi, pored Fenera, recite mi koji je to klub. Ali ove godine nećemo biti na Fajnal foru i najtužnije je što je Fajnal for u našoj domovini. Ali takav je život - rekao je Ataman.

