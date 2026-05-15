Zvezda je u majstorici četvrtfinala savladala Cedevita Olimpiju rezultatom 95:86

Crveno-beli su tako zakazali večiti derbi sa Partizanom u polufinalu regionalnog takmičenja.

U drugom polufinalu sastaju se Dubai i Budućnost.

Polufinalne serije igraju se na dva dobijena meča, a veliko finale na tri dobijena susreta.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

Najpre je pomenuo zdravstveni bilten.

"Kodi nije trenirao s nama, Izundu je bolje svakog dana, ali još ne znamo hoće li moći da igra. Nadam se da će se bar neko od njih trojice (i Miljenović) oporaviti. Čekamo i doktore, više ćemo znati sutra. Videlo se da igramo pod pritiskom, ali uspeli smo i veoma sam srećan što smo prošli u polufinale“.

Objasnio je oscilacije u igri Zvezde.

Nedostaje nam stožer tima Kodi Miler-Mekintajer, a glavni plejmejker nam je momak koji nije mnogo igrao pleja u karijeri, pritom je proveo četiri meseca prikovan za krevet. Zato je i normalno da ima i grčeve u ovakvim situacijama, ali odigrao je dobru odbranu u važnim trenucima.

"Oscilacije su prisutne tokom cele sezone, to nas prati, ali uspeli smo da pobedimo zahvaljujući organizovanoj igri, bilo je mnogo asistencija, to potvrđuje i statistika, i bili smo dobri u skoku.", rekao je Obradović.

Slavlje košarkaša Crvene zvezde Izvor: Mondo/Tijana Jevtić