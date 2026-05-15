Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale ABA lige gde će odmeriti snage sa Partizanom.

Prvi meč je na programu u ponedlejak u Beogradskoj areni od 20.00, a prednost domaćeg terena ima Partizan.

Posle pobede nad Cedevita Olimpijom i plasmana u polufinale, košarkaš Zvezde Džordan Nvora najavio je večiti derbi:

- Da, biće to teška serija. Radujem se tome. I da, kao što sam rekao, jedva čekam ponedeljak. Samo da radimo ono što nam trener kaže da radimo. On će postaviti taktiku, a mi ćemo izaći tamo i pokušati da sprovedemo u delo ono što on želi od nas.

Samopouzdanja ne manjka.

- Uvek sam samouveren. Ja sam samouveren košarkaš. Tako da sam uzbuđen što ću igrati u ponedeljak. Znam da će biti dobra atmosfera. Tamo gde igramo, mislim da je to njihova domaća utakmica, ali u svakom slučaju biće dobra atmosfera, jedva čekam.

