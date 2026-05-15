Prvog dana državnog prvenstva za košarkašice pionirskog uzrasta u Šapcu odigrane su sve četiri četvrtfinalne utakmice.

Ekipa Partizana 1953 bez većih problema je savladala Imperijum basket iz Leskovca 81:29 (27:13, 17:3, 20:5, 17:8). U timu trenera Nikole Dmitrovića najefikasnije su bile Dolovac sa 19 poena, Vukotić sa 12 poena, dok su Bodrožić i Ben Kemais postigle po 10 poena. U ekipi iz Leskovca Spasić je postigla 14 poena, a Petrović 10.

Foto: KSS

Partizan će u polufinalu igrati protiv ekipe MBA iz Kragujevca. Kragujevčanke su trojkom Radojević u poslednjoj sekundi savladale Srem iz Sremske Mitrovice 58:57 (13:12, 19:4, 12:20, 14:21). Ilić sa 14 poena i Stojanović sa 11 poena predvodile su tim iz Kragujevca do pobede. U ekipi Srema najefikasnije su bile Mirčeta sa 18 poena i Popović sa 15 poena.

Treći polufinalista je Korać akademija 011. Beograđanke su lako izašle na kraj sa domaćom Dugom i slavile 80:51 (21:14, 25:21, 18:8, 16:8). Savić sa 26 i Lukić sa 15 poena predvodile su tim trenera Anđele Kostić do pobede. Za ekipu iz Šapca Stanišić je postigla 26 poena, a Milovanović devet.

Poslednji učesnik polufinala je ekipa Novosadske ženske košarkaške akademije. Novosađanke su u neuzvesnoj završnici savladale beogradski Ras 50:49 (15:6, 6:9, 16:22, 13:12). Jovanov sa 15 i Samardžija sa 11 bile su najefikasnije u ekipi trenera Teodore Marunkić. U timu Rasa izdvojile su se Stojanović sa 18 i Đorđić sa 10 poena.

U subotu su na programu polufinalni mečevi, kao i utakmice u razigravanju od petog do osmog mesta. U prvom polufinalu od 17.30 časova sastaju se Partizan i MBA, a u drugom od 20 časova Korać akademija 011 i NŽKA. U razigravanju za peto mesto, od 12.30 časova igraju Imperijum basket i Srem, a od 15 časova Duga i Ras.

