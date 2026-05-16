San Antonio Sparsi su u velikom stilu overili plasman u finale Zapadne konferencije NBA lige pošto su pregazili Minesotu rezultatom 139:109 i završili seriju već u šestoj utakmici!

Tim iz Teksasa izgledao je moćno od prvog do poslednjeg minuta, a Timbervulvsi jednostavno nisu imali odgovor za razigrane Sparse koji sada kreću u najveći izazov sezone – obračun sa šampionom Oklahomom.

San Antonio - Minesota, Viktor Vembanjama Foto: David Berding / Getty images / Profimedia

Iako su mnogi očekivali daleko neizvesniju seriju, problemi sa povredama potpuno su poremetili Minesotu. Entoni Edvards nije bio ni blizu svog maksimuma, dok je odsustvo Dontea Divinćenca ostavilo ogroman trag na igru Vulvsa.

San Antonio je to brutalno kaznio.

Već na startu utakmice Sparsi su nametnuli paklen ritam, a ključni trenutak dogodio se početkom druge četvrtine kada su napravili monstruoznu seriju 20:0 i praktično rešili pitanje pobednika još pre odlaska na odmor.

Minesota je delovala izgubljeno, a trener Kris Finč nemoćno je posmatrao kako njegov tim tone iz minuta u minut. Svaki pokušaj povratka domaćina San Antonio je momentalno gasio novom serijom poena.

Posebnu pažnju ponovo je privukao Viktor Vembanjama, koji je dominirao pod oba koša i još jednom pokazao da je spreman za najveću scenu. Ipak, prvo ime meča bio je fantastični Stefon Kesl sa čak 32 poena!

Odličnu podršku imao je od Foksa koji je ubacio 21 poen, dok je Vembanjama dodao 19. Džulijan Šampejni završio je meč sa 18 poena, a Dilan Harper sa 15.

Kod Minesote jedini raspoložen bio je Entoni Edvards sa 24 poena, dok su Terens Šenon i Naz Rid pokušavali da održe Vulvse u životu, ali bez uspeha.

Ova serija mogla bi da ostane upamćena i kao poslednja u karijeri legendarnog Majka Konlija, veterana Minesote kojem mnogi već predviđaju odlazak u penziju.

A sada sledi ono što cela Amerika čeka – spektakl između San Antonija i Oklahoma Siti Tandera!

Biće to sudar dve sile Zapada i duel o kojem NBA već bruji – Viktor Vembanjama protiv Šeja Gildžesa-Aleksandera!

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: