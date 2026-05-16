Detroit Pistonsi deklasirali su Klivlend na gostujućem terenu 115:94 u šestoj utakmici polufinala Istoka i tako izborili majstoricu!

Ekipa Kejda Kaningema odigrala je brutalno drugo poluvreme i potpuno utišala domaću publiku, a sada će odluka o putniku u finale Istoka pasti u paklenoj atmosferi Detroita.

"Biće ludnica kod kuće i jedva čekamo da se vratimo pred naše navijače", poručio je raspoloženi Kaningem posle meča.

Pistonsi su ovom pobedom ispisali istoriju NBA lige! Trijumf od 21 poena razlike izjednačio je rekord star čak 66 godina za najveću gostujuću pobedu u šestoj utakmici ekipe koja je gubila 3:2 u seriji!

Detroit je još jednom pokazao neverovatan karakter. Već su bili otpisani protiv Orlanda u prvoj rundi kada su gubili 3:1, ali su tada vezali tri pobede. Sada su ponovo preživeli meč odluke i zakazali spektakularnu majstoricu.

Klivlend nije imao odgovor za agresivnu i fizičku igru Pistonsa. Detroit je potpuno dominirao pod košem, kažnjavao svaku grešku rivala i bukvalno razneo Kavse u drugom delu utakmice.

Kaningem je predvodio tim sa 21 poenom i čak pet pogođenih trojki, dok su Džejlen Duren i Denis Dženkins dodali po 15 poena. Fantastičan doprinos dao je i Pol Rid sa 17 poena, a klupa Detroita potpuno je uništila rezerve Klivlenda – čak 48:19!

Trener Pistonsa Džej Bi Bikerstaf bio je oduševljen načinom na koji je njegov tim odgovorio pod pritiskom.

"Uradili smo ono što je moralo da se uradi. Kada igramo našu košarku, sa čvrstinom i agresivnošću, veoma smo opasni", rekao je Bikerstaf.

Na drugoj strani, u Klivlendu je vladalo ogromno razočaranje. Džejms Harden ubacio je 23 poena, dok su Donovan Mičel i Evan Mobli dodali po 18, ali ni to nije bilo dovoljno da se izbegne potpuni raspad sistema.

"Udarili su nas odmah na početku, a mi nismo uzvratili", priznao je Mičel posle utakmice.

Sada sledi ono što cela Amerika čeka – sedma utakmica za finale Istoka!

